Advertisements

ضبط ميكانيكي بحوزته مواد مخدرة بقليوب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
ألقت مباحث قسم قليوب، القبض علي ميكانيكي، بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وبندقية آلية، وطلقات تحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، بقيام "ح.ع.ا"، ميكانيكي بترويج المواد المخدرة، علي عملائة بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات، واستأذن النيابة العامة.

جرى ضبطه وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، و12 كيس من مخدر الحشيش، و260 قرص تامول، وبندقية آلية، وطلقات ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

مهاجم الأهلي يرفض الدخول في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر للزمالك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

06:32 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

04:00 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى