ضبط ميكانيكي بحوزته مواد مخدرة بقليوب

ألقت مباحث قسم قليوب، القبض علي ميكانيكي، بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وبندقية آلية، وطلقات تحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، بقيام "ح.ع.ا"، ميكانيكي بترويج المواد المخدرة، علي عملائة بدائرة القسم.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات، واستأذن النيابة العامة.



جرى ضبطه وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، و12 كيس من مخدر الحشيش، و260 قرص تامول، وبندقية آلية، وطلقات ومبلغ مالي.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.