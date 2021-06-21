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الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ مبادرة للبدء في تنفيذ خطوات المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث ومشروع تأهيل المساقي بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وحضر المبادرة قيادات من وزارة الموارد المائية والري " الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية - قطاع تطوير الري "الإدارة المركزية للتوجيه المائي" - الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي" بالإضافة إلى مندوبين من مديرية الزراعة - روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية بكفر شكر ومديري الجمعيات الزراعية الإدارات الزراعية.

ويهدف الري الحديث إلى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية
الري: بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى الري الحديث وتأهيل المساقي بالقليوبية

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