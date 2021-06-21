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الفضلي يُكرم المتقاعدين في فرع وزارة البيئة في أملج

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
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 كرَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة منتسبيها المتقاعدين في مكتب أملج حيث سلّم نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأملج الأستاذ أمجد بن عبدالله ثلاب شهادتي شكر وتقدير وعرفان مقدمة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن  الفضلي  للموظف تركي محمد القوفي والموظف عايد عواد الكبيدي وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم بالوزارة كما قدم لكل منهما هدية خاصة نظير ما قدموه من جهود مميزة ساهمة في خدمة منظومة البيئة والمياه والزراعة.

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