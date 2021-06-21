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تويوتا تزي الستار عن سيارتها الجديدة "تندرا 2022"
الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:24 م
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أعلنت شركة تويوتا الكشف بشكل رسمي عن سيارتعا الجديدة المنتظرة "تندرا 2022"، وذلك ببعد أشهر من العمل السري عليها وظهور بعض الصور التوقعية للسيارة الجديدة
حصلت السيارة الجديدة على واجهة رياضية وشبك ضخم مع مصابيح هجومية نحيلة، وتحصل على رفارف أعرض ومصدات إضافية من البلاسيتك وجنوط سوداء ذات تصميم صلب كباقي السيارة.
لم يحن الوقت بعد للكشف عن محركات السيارة بالتفصيل، الجديد هنا أن الشركة وعدت بتقنيات كهربائية.
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