تويوتا تزي الستار عن سيارتها الجديدة "تندرا 2022"

أعلنت شركة تويوتا الكشف بشكل رسمي عن سيارتعا الجديدة المنتظرة "تندرا 2022"، وذلك ببعد أشهر من العمل السري عليها وظهور بعض الصور التوقعية للسيارة الجديدة





حصلت السيارة الجديدة على واجهة رياضية وشبك ضخم مع مصابيح هجومية نحيلة، وتحصل على رفارف أعرض ومصدات إضافية من البلاسيتك وجنوط سوداء ذات تصميم صلب كباقي السيارة.



