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نجم فرنسا يغيب عن باقي منافسات كأس أمم أوروبا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن باقي مباريات كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الاثنين.

وكان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني البالغ 24 عامًا والذي يعاني دوما من الإصابة، قد دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددًا. وكشفت الفحوص الشعاعية الأحد "تأخرًا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة"، بحسب اتحاد كرة القدم في بلاده.

وشارك ديمبلي في آخر دقائق المباراة الافتتاحية التي فازت فيها فرنسا على ألمانيا بهدف عكسي من ماتس هوملز.

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