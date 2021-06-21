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الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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عقدت إدارة الطب الوقائى، بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورعماد الدين حسن، مديرعام الشئون الوقائية، بحضور الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم،اجتماعا تحضيريا للأستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتى ستنفذ الشهر القادم.

حيث تستهدف الحملة الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال عن طريق تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك الفرق المتحركة من منزل إلى منزل والتى تجوب إنحاء المحافظة.

وناقش الأجتماع توفير جميع مستلزمات الحملة من توفير الطعوم وأكياس التبريد وفرق الأشراف بالمديرية والإدارات الصحية وأعداد خطط الحملة والتأكد من سلاسل التبريد حيث عقد الأجتماع على فترتين مراعاة للإجراءات الأحترازية فى الفترة الأولى حضرت ادارات: البندر ـ ابشواى ـ اطسا.

وفى الفترة الثانية حضرت إدارات: المركز ـ طامية ـ سنورس ـ يوسف الصديق، وذلك بحضور كلا من الدكتورماجدة رشدى، مدير الرعاية الاساسية، والدكتورة اسماء مصطفى، مسئول التطعيمات، والاستاذ ابراهيم يحيى، مشرف مركزى الوزارة، والاستاذ اسامة عبد العليم، مراقب أول تطعيمات بالمديرية.

الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)
الصحة بالفيوم تعقد اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)

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