Advertisements

برلمانية: 90 مليار جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي لمركبات التوك توك

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
أشادت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بالأخبار الصادرة عن اجتماع الحكومة بالأمس الخاصة بمناقشة تقنين أوضاع التوكتوك، وهو ما يعد تفاعل إيجابي من الحكومة بما يصدر عن مجلس النواب في القضايا التي تهم المواطنين.

وأضافت "عبدالناصر" في بيام لها، قائلة: " لازلت أؤكد على أهمية الربط بين الأبعاد الأمنية والجنائية والاقتصادية لقضية التوكتوك، حيث الحاجة لوضع ضوابط أمنية لتقليل الحوادث والجرائم ونسب التسرب من التعليم للأطفال، واقتصاديًا تتمثل في أهمية إدماج منظومة التوكتوك التي تشمل 2 ونصف مليون مركبة داخل الاقتصاد الرسمي، خاصة مع أهميته كوسيلة نقل وحيدة داخل القرى والكثير من الأحياء".

وأكدت النائبة على أن حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك يزيد على 90 مليار جنيه سنويًا، بحسب ما تقدمت به في طلب الإحاطة، وبالتالي الأهمية كبيرة جدًا لإدماج هذه المنظومة بالاقتصاد الرسمي في شكل ضرائب وتأمينات ومعاشات.

واختتمت بيانها بالتأكيد على الترحيب الكامل بأي تعاون مع الحكومة والوزارات المعنية في مناقشة وتطوير هذا الملف، وشكرها للحكومة على الاستجابة لطلب الإحاطة الذي قدمته عن التوكتوك مطلع الشهر الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السيل

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ 34 دقيقة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر للزمالك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"برلمانية" تتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة

برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عامة حول إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي

رئيس "اقتصادية الوفد": حصر الاقتصاد غير الرسمي يدعم الناتج المحلي

برلماني: ترخيص الـ"توك توك" يوفر 5 مليارات جنيه سنويا للدولة

بعد قرار استبدال "التوكتوك" بـ الفان".. الخبراء: يصب في صالح الدولة والمواطن

بدون سند قانوني.. برلمانية تتقدم بطلب بشأن فرض رسوم على الشواطئ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

06:32 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

04:00 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى