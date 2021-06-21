وكيل "إسكان النواب": يتابع تنفيذ إنشاء سلالم كهربائية لسلالم عبور المشاة بمحور الفريق كمال عامر

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنه الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تم التواصل مع اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بخصوص تركيب سلالم كهربائية لسلالم عبور المشاه بمحور الفريق كمال عامر (محور ترعة الزمر سابقًا).



وأضاف "منصور" أن عدد السلالم تخطي 50 سلمة، مؤكدًا استحالة صعود هذه السلالم بالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار وكيل إسكان النواب، إلى أنه سبق وأجري مقابلة رئيس جهاز التعمير منذ شهر 12 الماضي، ووعد بعمل سلالم كهربائية بجميع سلالم المشاة في المحور، وكذلك مقابلة محافظ الجيزة شهر 3 الماضي من العام الجاري، بحضور رئيس حي العمرانية، وتم الاتفاق على عمل السلم الكهربائي، وتؤول صيانته فيما بعد إلى الحي.



وأكد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أنه تم الاتفاق على إنشاء السلالم الكهربائية خلال هذه اللقاءات ولكن لم تنفذ حتي الآن، وبناءا عليه قمنا بإرسال خطابين بخصوص موعد التنفيذ وجارى المتابعة.



وتابع النائب إيهاب منصور، قائلًا: سكان هذه المنطقة في حالة اضطراب وعدم معرفة إذا كانت هذه الوعود بإنشاء السلالم الكهربائية ستنفذ أم لا".