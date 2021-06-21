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طفل ابن 14 عام يشنق نفسه في ظروف غامضة بمحافظةـ المنوفية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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أنهى طفل حياته شنقًا في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بركه السبع تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة والذي تبين بأن السبب «اسفكسيا الخنق» وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بلاغًا يفيد بورود بلاغ بانتحار طفل شنقا ويدعي "ع. و"14 عامًا والمقيم بقرية طوخ طنشبا التابعة لذات المركز، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة،وجرى تحرير محضر بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

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