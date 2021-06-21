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تشكيل قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن إدارة النادي اعتمدت رسميًا تشكيل قطاع الناشئين للموسم القادم، بعد تجديد الثقة في العميد شامل دراز ، رئيس القطاع، في ظل تحقيقه وفريق العمل في كل المراحل السنية، الأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة

 

وقال البطاوي أن تشكيل القطاع جاء كالتالي:

العميد شامل دراز رئيسًا لقطاع الناشئين

مساعد رئيس القطاع: محمود معاذ

إداري القطاع: حسام إبراهيم

معد بدني: وحيد الصيرفي

شئون اللاعبين: أحمد رجب

مصور : رمضان سعيد

 

ومن حانبه كشف العميد شامل دراز، رئيس القطاع عن  التصور النهائي لتشكيل الأجهزة الفنية لجميع مراحل البراعم، والناشئين، والشباب، والبراعم، والذي اعتمدته الإدارة رسميا

 

 

وضم فريق ٢٠٠١ مدير فني ماهر شكري، مدرب عام أسامة عباس، مدرب عاطف يوسف، مدرب حراس المرمى محمد حنفي، إداري محمد حواش، علاج طبيعي عبد الستار يحيى، مساعد أحمد سعيد.

 

وفريق ٢٠٠٣ مدير فني أحمد السيد، مدرب عام مصطفى صابر، مدرب حسن محمد، مدرب حراس نبيل مختار، إداري سيد قطب، علاج طبيعي محمد السيد، مساعد أدهم ابو غنيمة.

 

وفريق ٢٠٠٥ مدير فني حسين كمال، مدرب عام إيهاب عبد العاطي، مدرب سامر محمد، مدرب حراس محمود علي، إداري عبد حليم حافظ، علاج طبيعي أسامة عبد العاطي، مساعد أحمد بحراوي.

 

وفريق ٢٠٠٧ مدير فني حسام غزال مدرب عمر شعبان، مدرب سامي عادل مدرب حراس المرمى ياسر عبد المجيد إداري محمد الديب، علاج طبيعي نادر إبراهيم، مساعد عمرو محروس.

 

وفريق ٢٠٠٩ مدير فني أحمد مختار، مدرب عام مصطفى مهنى، مدرب حراس المرمى محمد بديع، إداري إبراهيم نجدي، علاج طبيعي محمد حمزه، مساعد هيثم عطية.

 

وفريق ٢٠١١ مدير فني محمد إبراهيم، مدرب عام السيد حسن، مدرب حراس المرمى محمود عبدالله، إداري حمدي رمضان، علاج طبيعي مجدي عبد الحكيم، مساعد مصطفى حمدي.

 

وجاء تشكيل فريق ٢٠١٣ التجهيزي مدير فني محمد السيد، مدرب عام السيد حسن، مدرب حراس المرمى محمود عبدالله، إداري حمدي رمضان، علاج طبيعي مجدي عبد الحكيم، مساعد عمرو حسن، محمود حسن، إبراهيم محمود.

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