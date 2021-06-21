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اعرف مواصفات المناسبة للنظارة الشمسية أثناء القيادة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت مؤخرًا جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية عن مدى أهمية ارتداء النظارة الشمسية أثناء القيادة، وخاصة في فصلي الربيع والصيف، للتمتع برؤية جيدة أثناء القيادة.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن النظارة الشمسية المناسبة للقيادة ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية الجانبية.

كما ينبغي أن تكون النظارة الشمسية قادرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلا، وزيادة درجة التباين، علما بأن النظارات ذات العدسات المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

وبالنسبة للون العدسات، فإن الخبراء يوصون باختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي؛ نظرا لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي دون تزييف.

ويمكن أيضا ارتداء نظارة متدرجة اللون، والتي يصبح لونها فاتحا بالاتجاه نحو الأسفل، وبذلك يكون من السهل رؤية عناصر الاستعمال ولوحة العدادات بالسيارة.

وأكدت الجمعية أيضا على أهمية أن تكون النظارة الشمسية ذات فئة حماية من الإبهار مناسبة، مشيرة إلى أن درجة الحماية 3 تعد مناسبة لمنطقة البحر المتوسط.

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