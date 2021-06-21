واشنطن تتبع خطة قانونية لجعل العقوبات على إيران طويلة الأمد "تقرير"

تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، خطة قانونية لإطالة العقوبات على إيران عبر دمج العقوبات النووية وغير النووية عبر أستخدام الأدوات المختلفة لمنع اقتصاد إيران من الاستفادة من رفع العقوبات وفقًا لما ذكره تقرير إيراني .





الرئيس الأيراني: "لن نسمح بمفاوضات استنزافية"





أوضح الرئيس الأيراني الجديد إبراهيم رئيسي، خلال أول خطاب له اليوم الإثنين أن بلاده لن تقبل بأية مفاوضات استنزافية مشيرًا إلى أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مؤكدا أن السياسة الخارجية لطهران لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقتصر عليه.





وأوضح إبراهيم رئيسي المتشدد أنه لن يتم ربط الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالاتفاق النووي والمفاوضات، وأكد أن فريقه لن يتابع التفاوض بشأن النووي من أجل التفاوض فقط.





واتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بالتزاماته حول اتفاق 2015.





إلى ذلك، أعلن منسق الاتحاد الأوروبي، انركي مورا، أمس الأحد، رفع المفاوضات وختام الجولة السادسة منها، بغية سفر الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور بشأن القرارات السياسية الواجب اتخاذها، مضيفا أنه يتوقع "عودة الوفود بتعليمات وأفكار أكثر وضوحا حول كيفية إتمام الاتفاق بشكل نهائي، في الجولة المقبلة".





إلا أن مورا لم يحدد تاريخ الجولة السابعة، فيما أفاد دبلوماسيان لرويترز أنها قد تنطلق بعد 10 أيام، أي مطلع يوليو المقبل.











