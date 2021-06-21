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استشاري نفسي: لدينا حالة طلاق كل 6 دقائق

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن الجمعية الأمريكية لعلم النفس أكدت بأن أي شخص يمارس العنف الأسري يعاني من الاضطرابات الشخصية.

وأضاف "هارون"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الجمعية الدولية للعلاج الزواجي والإشراف الأسري أكدت أن أي زوج أو زوجة يتعرض للإساءة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع فهو في حاجة لعلاج سلوكي.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حالات الطلاق بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق بواقع 240 حالة طلاق يوميا، ومعظم حالات الطلاق تنحصر في العام الأول للزواج، وأحيانًا يحدث الطلاق بعد مرور عدد كبير من سنوات الزواج مثل 30 عامًا.

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