التصديري للجلود: سنشهد طفرة في حجم الصادرات خلال العام المقبل

قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إن برنامج رد أعباء الصادرات أكثر من رائع، موجها التحية للرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، ووزيرة الصناعة على ملامح هذا البرنامج، وسيساهم في زيادة الصادرات.



وأشار "سرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن هذا البرنامج سيحقق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية خلال العام القادم، منوها بأن قطاع الجلود يحظى باهتمام كبير، لافتا إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي تعد ميزة كبيرة للقطاع والتي ستستقبل 100 مصنع خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن توجه الدولة لإنشاء مدن متخصصة للصناعات، مثل الروبيكي، أو مدينة الآثاث بدمياط تساهم في تنشيط الصناعات وبالتالي الصادرات.

