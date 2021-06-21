ننشر أسعار اللحوم في مصر قبل عيد الأضحى المبارك 2021

يبحث الكثيرون عن أسعار اللحوم في مصر قبل عيد الأضحى المبارك 2021 مع قرب عيد الأضحى، آملين في معرفة الأسعار قبل هذه المناسبة المهمة التي يضحي.





أسعار اللحوم في مصر قبل عيد الأضحى المبارك 2021





وتشير التوقعات إلى أن أسعار اللحوم في مصر سترتفع قبل عيد الأضحى المبارك 2021 مع تزايد الإقبال على شراء الأضحيات، وتزايد استهلاك لحوم أكثر من الأوقات الأخرى.





وترصد بوبة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام أسعار اللحوم في مصر اليوم الاثنين 21 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك 2021 في السطور التالية:





أسعار اللحوم في مصر قبل عيد الأضحى المبارك 2021





أسعار الضأن بين 130- 160 جنيها.





أسعار اللحم الجملي 90-120جنيها.





أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها.





أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.





أسعار السجق 120- 140 جنيها.





أسعار اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها.





أسعار البفتيك والإستيك كندوز 130-150 جنيها.





أسعار كيلو الكبدة بين 130-150 جنيهاً.





استقرار أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك 2021





وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين ومن خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تم وضع خطة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، التى تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك 1441هـ / 2020.











