مؤرخ يطالب بتعديل شعار محافظة سوهاج.. ويصرح: الشخصية في الشعار لا تنتمي للمصري القديم

طالب بسام الشماع المؤرخ المعروف بتعديل الشعار الخاص بمحافظة سوهاج، حيث أن الشعار والذي هو وجه الملك مينا موحد القطرين، ليس حقيقيًا، ولا أثريًا.



وأوضح الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن الشعار الذي اختارته المحافظة التي هي مسقط رأس موحد القطرين على أرجح الأقوال، هو غير موجود حقيقة، فلا يوجد تمثال لوجه الملك مينا يحمل التاجين الأحمر والأبيض بهذا الشكل.



وأكد الشماع على أن اسم الملك مينا عليه خلاف كبير بين علماء الآثار، بل وشخصيته كذلك، فهل هو مينا، الذي أصل تسميته مني، أم هو حر عحا، أم هو "من"، وتلك الأسماء وردت على آثار مصرية قديمة، وكان يجب توضيح ذلك على الصفحة الرسمية للمحافظة.



وتابع، لكن بدلًا من أن تضع المحافظة المعلومة الكاملة مع الصور الصحيحة على صفحتها، اكتفت بتلك الصورة التي لا تمت بصلة لأي أثر مصري قديم مع معلومة عامة عن "مينا" موحد القطرين، وقالت أنها موضوعة داخل "خرطوش" ملكي، وهذا لم يحدث إطلاقًا.



وأضاف، أن محافظة سوهاج هي المحافظة الأم لهذا الملك، ويجب أن تكون مصدر معلومة صحيحة موثقة لا مجرد معلومات ركيكة غير صحيحة.



وطالب الشماع بضرورة تغيير شعار محافظة سوهاج الموضوع على بوابتها الرئيسية، وكذلك على موقعها الإلكتروني، ووضع الصورة الصحيحة الحقيقة للملك مينا أو مني.



ورشح الشماع صورة للملك مينا أو نعر مر، مقتبسة من صلايته الشهيرة المنسوبة إليه والمعروضة في المتحف المصري في التحرير، وهو يرتدي التاج الأبيض، تاج الجنوب، وسوهاج في الجنوب، لذا هو يستطيع أن يستخدم هذا المنظر الآثاري الصحيح.



وطالب الشماع بضرورة الاستعانة بنحاتين مهرة، وما أكثرهم في مصر لعمل هذا الشعار، حيث أننا هنا سنقلد أمهر نحات في التاريخ وهو الفنان المصري القديم فيجب أن يكون المنتج على أعلى مستو فني.