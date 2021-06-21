عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

خرج النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الحسابات الفنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الماضية.





وبات النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الحالية.





ولم يعتمد موسيماني على الجناح النيجيري في أخر مباراتين للفريق الأحمر أمام كلا من نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، ولقاء الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث استبعده المدرب الجنوب إفريقي من حساباته الفنية في كلا المباراتين.





وجاء استبعاد موسيماني لجونيور أجاي من حساباته الفنية في آخر مباراتين بسبب تراجع المستوى البدني للاعب النيجيري حيث قرر المدرب الجنوب إفريقي وضع برنامج بدني للاعب من أجل رفع معدل لياقته البدنية في الفترة المقبلة.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في تونس حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله مهاجمه محمد شريف.



