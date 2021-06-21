بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا

الثلاثاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.