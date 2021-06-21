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رئيس الليجا: ريال مدريد الأفضل في أزمة كورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبر رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس، أن ريال مدريد "بلا شك الأفضل" في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، بين كبار أندية أوروبا، واصفا أن إدارة القلعة البيضاء لأزمة كوفيد 19 "متميزة".

 

وقال تيباس "أدار ريال مدريد فترة الجائحة هذه باقتدار شديد، أصفه بالمتميز، من بين كبار أندية أوروبا هو الأفضل بالتأكيد، وبلغة الأرقام"، أثناء تقديم التقرير الاقتصادي المالي لليجا.

 

وأكد "تفوق على جميع الأندية بما فيها الألمانية، إنه أفضل من أدار الجائحة".

 

وبحسب تقرير الليجا، فقد تراجعت عائدات الأندية الإسبانية ملياري يورو تقريبا خلال موسمي 2019/2020 و2020/2021، رغم أن التراجع في العام الأول كان 278 مليون يورو، بينما بلغ إجمالي الإيرادات خمسة مليارات و43 مليون يورو.

 

لكن تيباس اعترف أيضا بأن الخسائر المتوقعة خلال موسم 2020/2021 تتراوح بين 600 و700 مليون يورو.

 

وقد كشف التقرير بالفعل عن ارتفاع كبير في ديون الأندية بمقدار 746 مليون يورو، ليصبح صافي الديون مليار و705 ملايين يورو بنهاية موسم 2019/2020.

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