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صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قام الفريق الطائر بمديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، بتطعيم 237 شخص بلقاح كورونا، من المصلين بكنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم، وذلك للمرة الثالثة على التوازى بنفس الكنيسة، وذلك تحت اشراف الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبحضور الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

حيث قام بالتطعيم فريق إدارة البندر بقيادة وحضور الدكتورهانى انور خليفة، مدير الإدارة الصحية لبندر الفيوم، وفريق الإدارة الدكتورة سيسيل انيس، والدكتورة داليا مسعد والدكتورة بسمة الباهى والتمريض المصاحب لهم.

وقام بتسجيل البيانات فريق معلومات المديرية بقيادة الاستاذ محمود طه، مسئول مركز المعلومات والفريق المصاحب له، الاستاذ محمد شعبان، والاستاذ رضا هاشم – الاستاذة دعاء كمال.




صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"
صحة الفيوم: تطعم 237 شخص من المصلين بكنيسة مارجرجس بلقاح كورونا "صور"

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