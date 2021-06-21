مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة للمشاركين الأجانب الي القاهرة





نظمت ادارة مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال 22 برئاسة الناقد عصام زكريا رحلة لمحافظة القاهرة لضيوف المهرجان الاجانب صباح اليوم الاثنين.

وزار المشاركين عدد من المناطق الاثرية في القاهرة ومن ضمنها اهرامات الجيزة اضافة الي المتحف الكبير.





وتاتي هذه الخطوة من قبل ادارة المهرجان لتشجيع السياحة المصرية وجلب مزيد من السياح.





يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".





و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.



