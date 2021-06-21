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وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد من «حماة الوطن» لبحث تمكين الشباب والمرأة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم بالحزب والدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالحزب والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب المهندس كريم أمام أمين مساعد أمانة العاصمة الإدارية بالحزب وهدى سعد رئيس قطاع مكتب أمين عام الحزب، وبحضور المستشار طارق أبوزيد والمستشار محمد دياب المستشارين القانونيين للوزير.

وجاء اللقاء لمناقشة أوجه التعاون في العديد من البرامج والأنشطة التي تخدم الشباب تمهيدًا لتوقيع بروتوكول مشترك في إطار أهتمام ورؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا والتي يتبناها الحزب خلال الفترة القادمة وبناء علي توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والفريق اسامه الجندي نائب اول رئيس الحزب.

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