تعاون بين "التموين" والبنك المركزي لتحويل المخابز من السولار للغاز الطبيعي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بتحويل المخابز من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، وهذا الأمر كان في حاجة إلى تنسيق كبير بين وزارات التموين والتنمية المحلية والبترول، لوضع خريطة وأولوية لتحويل المخابز من السولار إلى الغاز.



وتابع "المصيلحي"، خلال تصريحات صحفية، مساء الإثنين، أن دور وزارة التنمية المحلية في هذه المنظومة، يتمثل في إصدار كافة التصريحات اللازمة لأعمال الحفر والتركيب، أما وزارة البترول فيتمثل في مد شبكة الغاز إلى المخابز، ويبدأ بعد ذلك دور الهيئة العربية للتصنيع، في توفير العدادات اللازمة لتشغيل المخابز بالغاز الطبيعي.



وأضاف أن وزارة التموين عرضت على البنك المركزي، ادخال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير بفائدة 5%، وهذا الأمر ميزة كبيرة في ظل وصول الفائدة لأكثر من 12 % في كافة البنوك.



ولفت إلى أن وزارة التموين قامت بتوقيع اتفاقية توصيل الغاز الطبيعي للمخابز مع عدد من البنوك لتنفيذ هذه المبادرة، وهذه البنوك هي: بنك مصر والبنك الاهلي، وبنك التعمير والإسكان.

