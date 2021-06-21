تنمية المشروعات: تمويل 722 مشروعا صغير بمحافظة أسوان منذ مطلع 2021

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه قام منذ بداية العام الحالي بتمويل 722 مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظة أسوان بإجمالي قدره 20 مليون جنيه، وفق بيان للجهاز اليوم.





ويقوم فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة بتنظيم 8 دورات تدريبية لتأهيل الشاب والفتيات علي للبدء في مشروعات جديدة وتبدأ هذه الدورات اعتبارا من يوم 23 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو، في إطار الأنشطة التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة تسهم في توفير فرص عمل ناجحة ومستقرة.





ووجه إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بمحافظة أسوان الدعوة للمواطنين والشباب بمركز نصر النوبة والقرى التابعة لها لحضور هذه الدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها بقرية قورتة وقرية كوشتمنا (قاعة تدريب جمعية تنمية المجتمع) حيث سيتم تنظيم دورة "ولد فكرة مشروع" في الفترتين من (23 /24 يونيو) و(7/8 يوليو) كما سيتم تنظيم دورة "إبدا مشروعك" في الفترتين من (27 يونيو إلى 1 يوليو) و(11 إلى 15 يوليو) ويمكن للشباب التقدم للحصول علي هذه الدورات التدريبية من خلال فرع الجهاز بالمحافظة فى 19 شارع أبطال التحرير – برج مصر للتأمين.





وأوضح إبراهيم عبد اللطيف أن الجهاز يقدم هذه الدورات التدريبية مجانا حيث قام منذ بداية العام الحالي بتنظيم 12 دورة تدريبية استفاد منها 130 شاب وفتاة بمركز نصر النوبة والقرى التابعة لها حيث تم تدريبهم على كيفية اختيار المشروع المناسب وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل وذلك لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة جديدة.





أضاف أن الجهاز قام منذ بداية العام بتمويل 722 مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظة أسوان بإجمالي قدره 20 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة، مشيراً إلي أن هذه الدورات التدريبية تساعد الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر علي معرفة الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو الخدمية والتجارية التي لها فرص استثمارية واعدة بقراهم مع الوضع في الاعتبار الموارد الطبيعية المتاحة بكل قرية وذلك بناء علي الدراسة الميدانية المفصلة التي قام بها الجهاز وتضمنت عدد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية بهذه القرى.