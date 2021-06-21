آراء الكبار في دوري الأبطال - أحمد فوزي: محمد شريف حقق المعادلة الصعبة.. وبواليا عليه علامات استفهام كثيرة

أجري موقع " الفجر الرياضي "، حوار خاص مع كابتن أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، وذلك حول الأسباب التي جعلت الفوز من نصيب المارد الأحمر أمام فريق الترجي في المباراة التي انتهت بهدف نظيف، في مواجهة الذهاب، وتحدث أيضًا حول إمكانية تخطي المنافس في الإياب وكيفية إيجاد الحلول بمجهودات لاعبي الفريق.





وقال فوزي :" مباراة الأهلي والترجي كانت هامة جدًا، حيث أن الأهلي وضع قدمه في نهائي أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى التعامل والتكنيك جيد جدًا، والجانب التحضيري ممتاز للغاية، وكانت الأجواء قبل المباراة هي السبب في الفوز، وكان هناك ثبات إنفعالي من جهة لاعبي الأهلي، والتصرف حكيم من كابتن الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، بأخذ تعهد كتابي من الأمن على سلامة اللاعبين، وجعلهم في كامل تركيزهم داخل الملعب، ولم ينشغلوا بالأجواء الخارجية، وذلك كان ثمار المباراة".





وواصل :" نقاط القوة في النادي الأهلي، الهدوء، الثقة، والثبات بجانب التمرين المستمر على طريقة اللعب، وهذه خطة مميزة للغاية، جميع اللاعبين كانوا رجال وعلى قدر الثقة، ويمكن كان الجميع خائف من غياب محمد هاني ولكن أكرم توفيق عوضه على أفضل ما يكون، كما إن الإنطلاقات الأمامية، للاعبين كانت لابد أن تكون أفضل من ذلك للخروج بنتيجة أفضل، والحمد لله على النتيجة الحالية:".





وأكمل :" إلى حد ما محمد شريف حقق المعادلة الصعبة، ولكن اللاعب لم يستمر دائماً لأنه مُعرض للإصابة ، أو للإيقاف، فلابد من وجود بديل مميز، أو قريب من طريقة لعب محمد شريف، حيث أنه مميز ويمتلك نهج في التهديف، ولابد أن يكون اللاعب طماع، ولديه قدرة على إحراز الأهداف خلال الأوضاع المختلفة، فمن وجهة نظري أن شريف حقق المعادلة الصعبة، الذي كان يبحث عنها الفريق".









وأوضح :" جميع اللاعبين كانوا في مستواهم، يمكن أقل الناس ظهورًا في المباراة هو صلاح محسن ويليه حسين الشحات عند نزوله للملعب، وبالطبع بواليا يوجد عليه علامات إستفهام كبيرة جدًا، قراراته غريبة وعكسية، هل ذلك نتجة عدم ثقة أم إمكانيات؟، وكان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك بكثير".





وأضاف فوزي :" أتمنى فوز النادي الأهلي في الإياب، وأتوقع أنها نتيجة جيدة ليس أقل من هدفين أو ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتلك النتيجة لأسباب عديدة نتحدث عنها عقب المباراة، لإن الترجي سيبدأ المواجهة فاتح جميع خطوطه بشكل كبير لمحاولة إحراز هدف، وأعتقد سوف تكون نتيجة إيجابية لصالحنا".





وأكمل عن التشكيل المتوقع في مباراة العودة :" تشكيل الأهلي أمام الترجي في العودة سيكون مثل الذهاب مع بعض التغيرات البسيطة، واعتقد سوف تكون نتيجة جيدة جدًا".





وأشار :" هذه المباراة من أفضل المواجهات التي خاضها موسيماني، مباراة تكتيكية، وتحفيز للاعبين، وتغيير خطط في أوقات معينة، وشغل مميز، بيلعب على نقاط الضعف لدى الترجي، وبيقرب الخطوط من بعضها، حيث أنه خاض مباراة تاريخية، يمكن أفضل مباراة في عهد موسيماني".





واختتم حديثه :" من وجهة نظري النادي الأهلي يحتاج لاعبين على الأطراف، ويحتاج ايضًا وجود باك رايت، فلابد من وجود مهاجم بجانب محمد شريف".



