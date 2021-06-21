تمثال لكليوباترا في مطروح يثير الجدل.. ومؤرخ يتساءل: مين دي؟

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صورة لتمثال منسوب للملكة كليوباترا السابعة، والتمثال موضوع في مدخل حمام كليوباترا في محافظة مرسى مطروح.



ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف التمثال لا يحمل أي ملامح جمالية من أي نوع، بل هو لا يحمل ملامح أنثى بالأساس، فمن هذه التي في التمثال ولماذا تم السماح بوضع هذا المنتج الذي هو إلى القبح أقرب منه إلى الجمال.



وطالب الشماع برفع هذا التمثال من أمام معلم هام مثل حمامات كليوباترا في محافظة مرسى مطروح التي تعتبر من أرقى المزارات السياحية في مصر.



وأشار الشماع إلى أن فن النحت له أصوله وفنانوه، ويجب أن يوكل الأمر إلى متخصصيه، وتساءل لماذا يتم التساهل في وضع تماثيل تسئ إلى المعالم السياحية بهذا الشكل.