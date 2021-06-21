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الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أقيمت أمس الأحد، ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر، بمشاركة بعض القيادات النسائية والنائبات ونواب البرلمان بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، وذلك كأحد فعاليات تنسيق الجهود التي تبذل للخروج بقانون يتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ولتوضيح دور الفن في تغيير المفاهيم الثقافية المساندة لهذه الظاهرة.

حضر الندوة الأستاذة شيرين مجدى منتجة مسلسل "الطاووس" وكل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنان جمال سليمان، والفنانة نهال عنبر، والفنانة عبير منير، والنائبة الفنانة سميرة عبد العزيز، بالإضافة إلى نائبات البرلمان من الجيزة والشرقية والصعيد.

 

الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)
الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)
الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)
الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)
الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)
الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)
الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)
الفن يدعم المرأة.. نجوم الفن والسياسة فى ندوة الاتحاد النوعي لنساء مصر (صور)

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