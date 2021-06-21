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رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وفدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد معالي وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، وذلك اليوم الإثنين.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات التعليمية الجارية بالجامعات بهدف تحديد مجموعة المشروعات التي يمكن أن تدخل ضمن خطة الافتتاحات الرئاسية في المرحلة القادمة.

وشملت الزيارة تفقد مبنى المجمع الطبي بجامعة الفيوم والذي أقيم على مساحة حوال ١٠٠٠٠ متر مربع بتكلفة إنشائية تصل إلى ١٤٠مليون جنيه، ويضم أربعة كليات جديدة هي طب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، هذا وقد أعجب الحاضرون بهذه المنشآت وتجهيزاتها بأحدث الإمكانات والأثاث والبنية التحتية.

كما تضمنت الزيارة تفقد معامل الاختبارات الإلكترونية للمرحلة الأولى بالقطاع الطبي والتي أقيمت بتكلفة تصل إلى ٦ مليون جنيه ويضم أربعة معامل مجهزة بعدد ٥٦٠ جهاز كمبيوتر لاستخدامها في العملية الامتحانية لطلبة القطاع الطبي.

هذا ويتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بكل التهنئة لأسرة الجامعة على إنجاز هذه المشروعات، داعيا الله عز وجل أن تحقق تلك المشروعات الأهداف المرجوة منها لخدمة طلاب جامعة الفيوم وأبناء محافظة الفيوم كافة.
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)
رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالي يتفقدان المشروعات الإنشائية الجديدة (صور)

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