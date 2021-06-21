فى عيد الأب.. عبدالله عاشور يُحيي ذكرى والده بأغنية "كلمة أب"

قام المطرب عبد الله عاشور بإحياء ذكري وفاة والده فى عيد الأب، بنشر فيديو كليب عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

وكتب المطرب عبدالله عاشور إهداء لوالده فى بداية الفيديو كليب "ولا مليون أغنية اعملها وأهديها ليك تكفى اللى انت عملته عشانى "الله رحمك يا بابا"

يذكر أن المطرب عبد الله عاشور طرح من خلال قناته الرسمية على يوتيوب أغنية " محلوة"، و قام بإهداءها للتليفزيون والإذاعة المصرية لتذاع لأول مرة تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة.

وقدم عاشور تجربة دويتو مع الفنانة حنان ماضى تحمل اسم «جبر القلوب» وهي أغنية تدعو إلى جبر الخواطر، وتبرز أهميته في حياتنا، الأغنية من كلمات عبدالله عاشور، وألحان الملحن والموسيقى أحمد عاصم وتوزيع موسيقى من الموزع الشهير محمد شفيق وهندسة صوتية لمهندس الصوت الشهير خالد رؤوف، وإنتاج الموسيقى والمنتج نصر مرعى.