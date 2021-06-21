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تعرف على تفاصيل المنحة المجانية لطلاب الإعدادية الملتحقين بالثانوية العامة بكفرالشيخ

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تعلن محافظة كفر الشيخ عن منحة مجانية ل 55 طالبا من طلاب الشهادة الاعدادية الذين سيلتحقون بالثانوية العامة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لصقلهم ببرنامج تعليمي مميز يدعم رؤية مصر التعليمية ويعزز القدرات الخاصة والمهارات الحياتية للطلاب المشاركين.
 
جاء ذلك خلال استقبال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،للنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ووفد المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية "اتجاه"، لتقديم المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية "تجاه" المنحة بريدج التأهيلية بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية،بإشراف مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بتنسيق هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والمنحة هي برنامج تأهيلي ل 55 من طلبة وطالبات المدارس الحكومية الملتحقين بالصف الأول الثانوي 2021-2022.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن بتكاتف الدولة والمجتمع المدني في بناء الإنسان، لتكوين جيل قادر على بناء وطن قادر علي التحديات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 2021م بنسبة بنسبة 90.4 %، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفًا و702 طالبًا، تغيب منهم 244 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفًا و458 طالبًا، ونجح منهم 51 ألفًا و963 طالبًا، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالبًا، تغيب منهم 113 طالبًا، وحضر منهم 778 طالبًا، ونجح منهم 748 طالبًا، بنسبة نجاح 96.14 %.

وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية للنور للمكفوفين والصم وضعاف السمع 45 طالبًا منهم 3 طلاب من النور للمكفوفين و42 طالبًا من الصم وضعاف السمع ونسبة النجاح 100%، كذا نتيجة شهادة اتمام التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنسبة 100%.

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