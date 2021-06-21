الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم نجمي الفريق

نفي مسئولى نادي الرجاء البيضاوي المغربي كل الشائعات التي صاحبت الفريق أثناء رحلتة إلى القاهرة لمواجهة نادي بيراميدز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أنتهي على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأكد مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي ،صباح اليوم الاثنين، عدم وجود أي مفاوضات بين الفريق المغربي واي فريق مصري حول إنتقال لاعب أو أكثر من لاعبي الفريق المغربي.

وجاء البيان الرسمي كالتالي "ينفي نادي الرجاء الرياضي كل الإشاعات التي صاحبت الرحلة الأخيرة للنادي إلى القاهرة، والتي تزعم إقامة مفاوضات بشأن انتقال لاعب أو أكثر من لاعبي الفريق الأول بحضور أعضاء المكتب المديري حسب بعض الروايات، وبحضور اللاعبين حسب روايات أخرى.

ويؤكد نادي الرجاء الرياضي تركيزه الكامل حاليا على الاستحقاقات الهامة للفريق، والمنافسة بتظافر جهود جميع مكونات النادي.

وتداولت بعض الصحف والقنوات الفضائية المصرية بعض الأخبار أمس علي ألسن لاعبي ومديري الفريق حول إنتقال لاعب أو أكثر إلى صفوف بعض الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ثنائي الرجاء سفيان رحيمي ومالانجو بالانتقال للأهلي والزمالك.