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بعد تسجيل دواء لضمور العضلات.. هيئة الدواء تكشف بشرى سارة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، تفاصيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات في مصر، مشيرا إلى أن هذا المرض من الامراض الوراثية، ويعد من الأمراض الصعبة في علاجها، حيث حتى وقت قريب لم يكن له علاج واضح.

وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن ضمور العضلات يحدث نتيجة حدوث خلل جيني والذي يؤثر على منظومة حركة العضلات بأكملها، فضلا على أنه قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن نسبة الإصابة بالمرض ليست قليلة، وكلما بدأ العلاج مبكرا كلما كان نتيجة العلاج أفضل، منوها بأنه تم تسجيل الدواء في يونيو 2021، وهذا الدواء معترف به في هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، مؤكدا أن تسجيل هذا الدواء هو بداية لتوجه الدولة لتوفير أدوية الأمراض المستعصية.

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