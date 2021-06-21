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بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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شهد ختام أسبوع الموضة الفرنسي "الاورينتال فاشون شو" الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية تكريم اسم خبير التجميل ومصفف الشعر المصري محمد الصغير بحضور أشرف إبراهيم السفير المصري بالمغرب وحرمه وعدد من نجوم الفن من مختلف الدول العربية.

وتسلم تكريم الصغير وفد من فناني ومثقفي مصر منهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلي علوي ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري شريك نجاحات الصغير  العالمية والعربية، بالإضافة إلى مصطفي الصغير نجل الراحل وفريق عمل "الصغير".

تقام دورة مهرجان أسبوع الموضة الفرنسي  "الاورينتال فاشون شو " للمرة الأولى على شرف فنان مصري بحجم الراحل محمد الصغير تقديرا لمسيرته الفنية ومشاركه الدائمة بدورات أضخم مهرجان للموضة العالمية.

وقدم البحيري في ختام الحفل مجموعته لأحدث خطوط الموضة  تحت شعار "في حب محمد الصغير" وسط مشاركة من كبري بيوت الأزياء بفرنسا ولبنان والمغرب.

ويُعد "البحيري"، المصري الوحيد الذي يقدم عروضه بأضخم حدث للموضة العالمية وهو "أسبوع الموضة الفرنسي" في مواسمه المختلفة لقرابة 15 عاما وبمشاركة محمد الصغير شريك مشوار نجاحاته.

بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)
بمشاركة إلهام شاهين وليلى علوي.. البحيري يتألق بديفيليه مُبهر في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)

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