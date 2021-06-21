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بدء تجهيزات سينودس الكنيسة الكاثوليكية ٢٠٢٣

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تواصل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مع البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وسكرتير السينودس للكنيسة الكاثوليكية، وذلك عبر خاصية "الكونفرنس كول" المكالمة عن بعد عن طريق الانترنت، لبحث سبل التعاون والتجهيزات اللازمة، لتحضير سينودس الكنيسة الكاثوليكية ٢٠٢٣.

الجدير بالذكر أن السينودس سيكون بعنوان: "من أجل كنيسة سينودسيّة: شركة، مشاركة ورسالة".

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