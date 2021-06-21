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الإسكان تكشف أهم ما تم إنجازه في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور سيد إسماعيل، مساعد وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إن الوزارة تعمل على تحديث البيانات بشكل دوري، موضحًا أن يتم تحديث بيانات مواسير المياه، وذلك للرجوع إليها في حالة الإصلاح والتجديد، وكذلك يتم توثيق البيانات، لافتًا إلى أن الوزارة لا تجري المشروعات دون معرفة التفاصيل الخاصة به، وقطع المياه للصيانة يتم حاليًا بشكل بسيط على عكس السابق كان يومين وأكثر، ولكن حاليًا ساعات قليلة والوضع أصبح منظم أكثر من سابقه.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، خلال تصريحات خاصة، أن قطع المياه يتم بعد تنسيق بين جميع المستويات وإعلام المواطنين بذلك على جميع وسائل الإعلام حتى مواقع السوشيال ميديا الخاصة بالمدن الجديدة.

وتابع "إسماعيل"،: "تحلية المياه في مصر اتجاه استراتيجي وهي لا تغني عن نهر النيل ونستخدم التحلية في المناطق التي تسمح بذلك والتنمية في مصر تصل إلى جميع المناطق الدولة تتبني خطة لتحلية المياه حتي 30 عامًا مقبلة".

وشدد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من أهم المرافق التي تهم الشعب المصري، موضحًاا أن الوزارة قيمت الوضع الذي كانت تمر به خدمات المرافق المقدمة إلى المواطنين للعمل عليها، وأن الوزارة حددت خطة للإصلاح على كافة المستويات، قائلا: "هناك 5 ملفات أساسية في هذا المجال؛ مياه الشرب، والتحلية، الصرف الصحي المدن، والقري، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي".
وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن ما تم إنجازه في هذا المجال في عام 2014 قمة التحدي، موضحًا أن هناك تنمية تحدث في كافة المجالات والجميع يشهد بها داخل مصر وخارجها، قائلا:" في معرض تنقية المياه 400 شركة دولية متخصصة في المجال جاءوا للاستثمار في مصر".

ونوه "إسماعيل"، بأن مياه الشرب في عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية لها حوالي 24 مليون متر مكعب في اليوم، واليوم هناك أكثر من 2700 محطة، كما أن أطوال شبكات المياه في مصر وصلت إلى 180 ألف كيلو متر من الشبكات موجودة، وتنافس على رقم المتوسط العالمي بمعدل 98.7 للتغطية بالنسبة للمياه في العالم كله.

ولفت إلى أن الصرف الصحي في الحضر في عام 2014 كان يغطي حوالي 50%، ولكن حاليًا وصلت النسبة إلى 96%، والريف كان 12% الخدمة ولكن اليوم وصلت الخدمة 40%، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المشروعات المقامة حاليًا وصلت إلى 1143 مشروع، منهم 279 مرفق المياه، 277 مدن صرف صحي، ووصلت الخدمة إلى 10 مليون نسمة استفادوا من الخدمات المحسنة بالريف، كما أضافت المشروعات الجديدة 11 مليون متر مكعب في اليوم.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان مياه الشرب والصرف الصحى انجازات السبع سنوات الجمهورية الجديدة

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