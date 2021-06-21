واعظة بالأزهر تشرح كيفية الإجابة لطفلك عن الأسئلة الكونية (فيديو)

قالت الواعظة أماني حسن، واعظة بالأزهر الشريف، إن هناك أسئلة كونية دائمًا يسـألها أطفالنا ولا بد من وجود رد على هذه الأسئلة بشكل قاطع حسب المعلومة أو الإجابة التي لديه ولا بد من مراجعتها مع المختصين كي أستقي المعلومة الصحيحة وأوصلها للطفل بشكل سليم وبدون إضافات ومن مصادرها الصحيحة والمختصة.



وأضافت "حسن"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب على الأم متابعة والاهتمام بكل ما يسأله الطفل، مشيرة إلى أنه إذا كانت الإجابة لم تكن مع الأم عليها أن تحرص على البحث عن الإجابة الصحيحة وإبلاغها لطفلها مما تعلمه عن البحث وعدم التجرأ والخوض في الأسئلة التي لا يعلمها.



وتابع: "في هذه الأيام الكل يتحدث فيما لا يعلمه ولا يدري ما يكتسبه أطفالنا من معلومات غير صحيحة مما يؤثر عليه في الكبر"، مشيرة إلى أن حرص الأم على إجابة طفلها على كل ما يسأل عنه سيعلمه الثقة فيما تقوله الأم ويحرص على سماع كل كلامها بدون أي نقاش أو مجادلة.



