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النمسا تهزم أوكرانيا وتضرب موعدًا ناريًا مع إيطاليا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا
الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:56 م
الفجر الرياضي
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تأهل منتخب النمسا إلى دور الستة عشر في كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة إيطاليا، وذلك بعد فوزه الصعب والمثير على نظيره المنتخب الأوكراني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في يورو 2020.
وفازت هولندا، التي سبق أن ضمنت صدارة المجموعة بعد تغلبها على أوكرانيا والنمسا، 3-صفر على مقدونيا الشمالية متذيلة الترتيب لتنهي المجموعة بتسع نقاط مقابل ست للنمسا.
وهز كريستوف باومغارتنر، الذي بدا متأثرا من اصطدام في الرأس مع إيليا زابارني في وقت مبكر من المباراة، الشباك في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية إذ سبق مدافع أوكرانيا ليحول تمريرة ديفيد ألابا في المرمى.
وخرج لاعب الوسط النمساوي بعد ذلك بعشر دقائق وشارك أليساندرو شوبف بدلا منه وكاد أن يصنع الهدف الثاني لماركو أرناوتوفيتش بعد هجمة مرتدة لكن المهاجم سدد الكرة خارج الملعب.
وتوقف رصيد أوكرانيا، التي قدمت أداء متواضعا ولم تشكل خطورة على مرمى النمسا، عند ثلاث نقاط ويجب عليها انتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة موقفها من التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات تحت المركز الثالث.
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