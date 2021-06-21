النمسا تهزم أوكرانيا وتضرب موعدًا ناريًا مع إيطاليا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

وفازت هولندا، التي سبق أن ضمنت صدارة المجموعة بعد تغلبها على أوكرانيا والنمسا، 3-صفر على مقدونيا الشمالية متذيلة الترتيب لتنهي المجموعة بتسع نقاط مقابل ست للنمسا.





وهز كريستوف باومغارتنر، الذي بدا متأثرا من اصطدام في الرأس مع إيليا زابارني في وقت مبكر من المباراة، الشباك في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية إذ سبق مدافع أوكرانيا ليحول تمريرة ديفيد ألابا في المرمى.





وخرج لاعب الوسط النمساوي بعد ذلك بعشر دقائق وشارك أليساندرو شوبف بدلا منه وكاد أن يصنع الهدف الثاني لماركو أرناوتوفيتش بعد هجمة مرتدة لكن المهاجم سدد الكرة خارج الملعب.



