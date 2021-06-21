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صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يسعى مجلس إدارة نادي بيراميدز لحسم صفقتي ثنائي الزمالك محمد عبد الغني وعبدالله جمعة، لتدعيم خط الدفاع للفريق، خاصة مع تذبذب مستوى الظهير الحالي محمد حمدي وعدم وجود بدائل بالمستوى المطلوب، بينما يسعى مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع محمود نبيل دونجا لاعب خط وسط الفريق السماوي، في صفقة تبادلية من المفترض إبرامها خلال الأيام القليلة القادمة. 

وعلم "الفجر الرياضي" أن مسئولى نادي الزمالك عرضوا على إدارة بيراميدز، إمكانية التعاقد مع عبد الله جمعة وعبد الغني لاعبا الفريق الأول، مقابل التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة. 

ويريد عبدالله جمعة الظهير الأيسر الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بسبب ضعف المقابل المادي، وكثرة المشكلات مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. 

وكان دونجا، دخل دائرة اهتمامات الزمالك على مدار الموسمين الماضي والحالي، وحاول الفريق الأبيض حسم الصفقة، لكن بيراميدز تمسك بلاعبه.

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صفقة تبادلية دونجا بيراميدز الزمالك

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