الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 22 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:



- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متوقعة.

