"الحبل لف حول رقبته".. مصرع معاق ذهنيا أثناء لهوه بالصف

لقي طفل مصرعه شنقا أثناء لهوه بـ"مرجيحة" بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الاثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مأمور قسم شرطة الصف إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بقرية أسكر، بنطاق المركز.



المعاينة الأولية والفحص المبدئي كشفت أن طفلا معاق ذهنيا يبلغ من العمر 12 سنة، كان يلهو بـ"مرجيحة" لكن الحبل الخاص باللعبة التف حول رقبته ليفارق الحياة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.