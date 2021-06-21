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عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين جراء حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس في حلوان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن اصطدام قطار بضائع بأتوبيس نقل عمال في حلوان.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن هناك أنباء متضاربة حول عدد المصابين والوفيات جراء الحادث، لافتا إلى أن مصدر رسمي ذكر وجود حالتي وفاة و6 مصابين.

وأشار الإعلامي إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات النصر للتأمين، ويتم حصر حاليا أعداد الضحايا وإجراء عمليات الإنقاذ.

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