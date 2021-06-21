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أبو مازن يدعو فتح وحماس ومنظمة التحرير والجهاد الإسلامي للعودة للحوار فورا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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افتتح المجلس الثوري لحركة "فتح" برئاسة محمود عباس مساء الاثنين في رام الله أعمال دورته الثامنة "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا".
ودعا الرئيس الفلسطيني في كلمته حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

وأضاف: "بوحدتنا الوطنية الصلبة سنسقط كل المؤامرات التي تحاك لضرب جبهتنا الداخلية، وسنحمي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وسنواصل جهودنا الحثيثة لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية".

وأكد أن الشعب لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "نقول بصوت عال ليرحل هذا الاحتلال عن صدورنا وأرضنا وشعبنا".

وأضاف "نحن على تواصل مع أشقائنا في مصر والأردن وقطر وباقي الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وقلنا ونقول إن دولة فلسطين هي العنوان الشرعي لإعادة الإعمار، وذلك يتطلب وقفا كاملا وشاملا للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين".

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الحوار ابو مازن

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