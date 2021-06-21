"حاتم" تدريب 17من التمريض وأطباء الطوارئ على استخدام جهاز الصدمات الكهربائية والأنعاش القلبى الرئوى بالفيوم

قام الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اليوم الأثنين، بتدريب 17 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم للمرة الثانية على التوالى، وأطباء من الطوارئ وإدارة المستشفيات على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية والانعاش القلبى الرئوى والأسعافات الأولية.



وذلك فى إطار خطة لتطوير إداء التمريض بالمستشفيات وأثراء معلوماتهم وأطلاعهم على ماهو جديد، واستمرارا لخطة التدريب المتفق عليها وكيل وزارة الصحة يدرب مشرفات تمريض المستشفيات واطباء الطوارئ ومسئولى التدريب على الانعاش القلبى الرئوى.



تم التدريب بحضورالدكتورشريف صبحى، مدير الطب العلاجى والطوارئ، والاستاذه اسماء شريف، نائب مدير التدريب، والدكتور محمد حسن، مسئول الحضانات، والدكتورة هبة إمام رشاد، من إدارة المستشفيات، والاستاذة هالة احمد النحاس، مدير إدارة التمريض والتى أكدت أن هذا التدريب يأتى تطبيقا لما تم الأتفاق عليه مع الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة، بان يتم هذا التدريب مرتين اسبوعيا يومى الاثنين والاربعاء من كل اسبوع بالمديرية.



كما تم عقد ورشة عمل عقب أنتهاء التدريب النظرى وقام كل متدرب بتطبيق التدريب بنفسه على النموذج المتوفر.

