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إصابة نجم أسكتلندا بفيروس كورونا قبل مواجهة كرواتيا في اليورو
الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:30 م
وكالات
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تلقت آمال أسكتلندا في تجاوز مراحل دور المجموعات في بطولة كبرى للمرة الأولى ضربة قوية يوم الاثنين بعد إعلان اتحاد كرة القدم الأسكتلندي عن إصابة لاعب وسط تشيلسي بيلي غيلمور بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عشية مباراة كرواتيا الحاسمة.
وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي كان أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 يوم الجمعة ضد إنجلترا في ويمبلي، عن مباراة يوم الثلاثاء في بطولة أوروبا 2020 أمام كرواتيا في هامبدن.
وتملك أسكتلندا نقطة واحدة من تعادلها أمام جارتها إنجلترا، بعدما خسرت المباراة الأولى أمام التشيك بهدفين دون رد في مشاركتها الأولى ببطولة كبرى منذ ما يزيد عن عشرين عاماً.
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