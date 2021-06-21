شاهد.. اللقطات الأولى لحادث تصادم أتوبيس مع قطار في حلوان

عرض الإعلامي أحمد موسى، اللقطات الأولى لحادث تصادم أتوبيس مع قطار بضائع في منطقة حلوان.



وقال الإعلامي، إن هناك حادث تصادم بين قطار بضائع وأتوبيس ينقل عمال في مصنع الملابس الجاهزة وقع في كفر العلو بحلوان مساء اليوم.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك وفيات وإصابات حيث بلغ عدد الوفيات 2 إضافة إلى 6 مصابين وفقا لمصدر رسمي موجود في موقع الحادث.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأهالي تحركوا فور وقوع الحادث لانتشال الجثث والمصابين ونقلهم إلى المستشفى



وأوضح أن كل الجهات المعنية في طريقها لموقع الحادث لمتابعة آخر المستجدات، حيث وصل قبل قليل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحي وحلوان العام.

