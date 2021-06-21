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أرمينيا.. تحالف سركسيان يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن تحالف "لي الشرف" الموالي للرئيس الأرمني السابق سيرج سركسيان عدم اعترافه بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزب القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وجاء في بيان عن تحالف سركسيان نقلته وسائل إعلام أرمنية اليوم الاثنين: "نعلن عدم اعترافنا بنتائج الانتخابات. وفي الوقت ذاته نحن على قناعة تامة بأن قوى المعارضة الحقيقية يجب أن تعترف بأخطائها".

وأضاف البيان أن التحالف "سيواصل النضال"، مضيفا أنه لا يحق له أن يترك الوطن لمن وصفهم بـ"الخونة".

يذكر أن بيانات لجنة الانتخابات الأرمنية تشير إلى فوز حزب "العقد المدني" بقيادة نيكول باشينيان، الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الحكومة في أبريل الماضي وسط أزمة أعقبت التصعيد العسكري في منطقة قره باغ، الذي أسفر عن فقدان الأرمن للسيطرة على بعض الأراضي في المنطقة.

وحسب لجنة الانتخابات، فإن حزب باشينيان حصل على 53.97% من الأصوات، وتحالف الرئيس الأرمني الأسبق روبرت كوتشاريان "أرمينيا" 21.06%، وتحالف سركسيان على 5.23%.

وكان تحالف كوتشاريان قد أعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات أيضا.

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تحالف سركسيان الانتخابات ارمينيا

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