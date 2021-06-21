Advertisements

الأجهزة الأمنية تستمع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار باتوبيسين بحلوان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها وبدوا في الاستماع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار باتوبيسين بمنطقة حلوان. 

وكشف مصدر أمني بمديرية امن القاهرة ان قطار حلوان اصطدم ب ٢ اوتوبيس وليس اوتوبيس واحد. 

و اوضح إن الاوتوبيسات المتصادمه مع قطار بحلوان كانوا يمرون عبر مكان غير مخصص للعبور.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات. 

وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليا برفع آثار الحادث. وان خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.
وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار باتوبيس ووفاه واصابه 7 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أزمة جديدة في طريق الزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

08:28 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى