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الأجهزة الأمنية تستمع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار باتوبيسين بحلوان
الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:48 م
داليا عادل
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تحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها وبدوا في الاستماع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار باتوبيسين بمنطقة حلوان.
وكشف مصدر أمني بمديرية امن القاهرة ان قطار حلوان اصطدم ب ٢ اوتوبيس وليس اوتوبيس واحد.
و اوضح إن الاوتوبيسات المتصادمه مع قطار بحلوان كانوا يمرون عبر مكان غير مخصص للعبور.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.
وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليا برفع آثار الحادث. وان خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.
وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار باتوبيس ووفاه واصابه 7 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.
وكشف مصدر أمني بمديرية امن القاهرة ان قطار حلوان اصطدم ب ٢ اوتوبيس وليس اوتوبيس واحد.
و اوضح إن الاوتوبيسات المتصادمه مع قطار بحلوان كانوا يمرون عبر مكان غير مخصص للعبور.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.
وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليا برفع آثار الحادث. وان خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.
وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار باتوبيس ووفاه واصابه 7 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.
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