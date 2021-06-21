الأجهزة الأمنية تستمع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار باتوبيسين بحلوان



وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.



وتابع المصدر أن أجهزة تقوم حاليا برفع آثار الحادث. وان خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع.

وتابع أن عدد الضحايا 2 متوفين و5 مصابين.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار باتوبيس ووفاه واصابه 7 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

تحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها وبدوا في الاستماع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار باتوبيسين بمنطقة حلوان.وكشف مصدر أمني بمديرية امن القاهرة ان قطار حلوان اصطدم ب ٢ اوتوبيس وليس اوتوبيس واحد.و اوضح إن الاوتوبيسات المتصادمه مع قطار بحلوان كانوا يمرون عبر مكان غير مخصص للعبور.