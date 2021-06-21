عبد العاطي يلتقي وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان لمناقشة أزمة سد النهضة

إلتقي الدكتور "محمد عبد العاطي" وزير الموارد المائية والرى بوزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان "بياتريس واني" خلال زيارته لجوبا اليوم.



ورحبت وزيرة خارجية السودان بالدكتور محمد عبد العاطي، وأعربت عن سعادتها بلقاء وزير الري المصري.



من جانبه أعرب الدكتور عبد العاطي عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكدًا إستمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم كافة أوجه التعاون بين البلدين.



وتم التشاور حول تدعيم التعاون بين البلدين وانعقاد اللجنة العليا المشتركة والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة، ومناقشة ازمة سد النهضة وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.



الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي سافر اليوم إلى مدينة جوبا بدولة جنوب السودان فى زيارة رسمية مؤكدًا أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة جنوب السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان.

