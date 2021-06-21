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الهلال الأحمر بحائل ينفذ مبادرة اجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
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 نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل ممثلاً بإدارة التطوع مبادرة اجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأب، وذلك في عدد من المنتزهات والمجمعات التجارية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها متطوعو هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمة المجتمع، ولتسليط الضوء على هذه المناسبة، وتكريم الآباء والاحتفال بهم،تقديراً لهم على تفانيهم في رعاية عائلاتهم وأبنائهم، حيثُ تم تقديم الورود لهم وبطاقات التّهنئة التي تحمل عبارات شكر وتقدير متنوعة.

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