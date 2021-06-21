Advertisements

كومان يعلق على مصير ميسي مع برشلونة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، اليوم الإثنين أن النادي الكاتالوني ورئيسه، جوان لابورتا، وهو شخصياً "لديهم رغبة شديدة في خوض الموسم المقبل"، متمنياً أن يكون "في حضور الجماهير".

 وأوضح كومان في تصريحاته لدى وصوله إلى المدينة الكتالونية، بعد ضمان استمراره على رأس الإدارة الفنية للبلاوجرانا في الموسم الجديد، "نعم لقفد كان أسبوعا أو 10 أيام غير مريحة بعض الشيء للطرفين"، في إشارة للفترة التي تلت نهاية الموسم المنقضي مباشرة قبل الاجتماع مع لابورتا، وإبلاغه بالاستمرار في تدريب النادي.

 وعلى جانب آخر، أثنى كومان على صفقة انضمام مواطنه ممفيس ديباي للبرسا، أحد التدعيمات التي كان قد طالب بها، وهي صفقة طيبة مثل التعاقد أيضاً مع النجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو والمدافع الشاب إيريك غارسيا.

وحول تجديد عقد نجم وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكد كومان أن الأمور لم تنته بعد. وقال في هذا الصدد "لا أعلم شيء عن مسألة تجديد عقد ميسي. إدارة النادي تحاول التوصل لاتفاق مع اللاعب، لأنه مهم للغاية لمستقبل البرسا".

أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة في طريق الزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 6 ساعات

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

كومان يعلق على مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

08:28 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى